Yemen: Israele attacca obiettivi Huthi a aeroporto di Sana’a

Keystone-SDA

L'aeronautica militare israeliana ha attaccato l'aeroporto internazionale di Sana'a, controllato dagli Huthi. Ma il vero "responsabile dell'aggressione che proviene dallo Yemen è l'Iran", ha dichiarato il premier Benyamin Netayanhu.

2 minuti

(Keystone-ATS) “L’Aeronautica israeliana ha appena colpito di nuovo l’aeroporto di Sana’a, che è sotto il controllo del regime terroristico Huthi nello Yemen. Come ho già detto più volte, gli Huthi sono solo un sintomo: la vera forza che sta dietro di loro è l’Iran, ed è l’Iran il responsabile dell’aggressione che proviene dallo Yemen”, afferma Netanyahu in una nota. “Agiamo secondo un principio semplice: chi ci colpisce – noi lo colpiamo. Chi non capisce questo con la forza, lo capirà con ancora più forza”, ha aggiunto.

Poco prima anche il ministro della difesa israeliano Israel Katz aveva spiegato che l’attacco ha distrutto “l’ultimo aereo rimasto utilizzato dagli Huthi nell’ambito dell’operazione ‘Golden Jewel'”, ricordando che gli altri aerei nello scalo sono stati distrutti nel raid del 6 maggio. “Questo è un messaggio chiaro e una continuazione diretta della politica che abbiamo stabilito: chiunque spari allo Stato di Israele pagherà un prezzo pesante”, ha affermato.

“I porti dello Yemen continueranno a essere duramente colpiti e l’aeroporto di Sana’a sarà distrutto più e più volte, così come altre infrastrutture strategiche nella zona utilizzate dall’organizzazione terroristica Huthi e dai suoi sostenitori”, ha continuato Katz. “L’organizzazione terroristica Huthi sarà sottoposta a blocco navale e aereo, come promesso e avvertito. Chiunque ci faccia del male sarà danneggiato sette volte di più”, ha concluso il ministro.

In una nota l’esercito israeliano (IDF) ha spiegato che sono stati colpiti lo scalo internazionale dello Yemen e un aereo utilizzato dagli Huthi “per trasportare terroristi che hanno portato avanti attacchi terroristici contro Israele”.

“Analogamente ai porti di Hodeida e Salif, colpiti la scorsa settimana, l’aeroporto principale di Sana’a è gestito dal regime Huthi e serve ai suoi scopi terroristici. Questo è un altro esempio dell’uso crudele fatto dall’organizzazione terroristica Huuthi delle infrastrutture civili per attività terroristiche”, ha affermato l’IDF.