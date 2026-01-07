Yemen: DFAE non rimpatrierà svizzeri bloccati a Socotra
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non rimpatrierà gli svizzeri bloccati sull'isola yemenita di Socotra. Lo ha comunicato oggi lo stesso DFAE a Keystone-ATS.
(Keystone-ATS) I loro voli sono stati cancellati a seguito dei nuovi attacchi aerei dell’Arabia Saudita nel sud dello Yemen. Attualmente, pochi cittadini svizzeri sono bloccati sull’isola.
L’ambasciata svizzera a Riad è in contatto con le persone interessate, ha precisato il DFAE, ricordando che per loro vale il principio della responsabilità personale.
Chi si trova in Yemen nonostante gli avvisi di viaggio vigenti agisce in modo “imprudente”. Secondo l’articolo 42 della legge sugli Svizzeri all’estero, la Confederazione interviene solo se le persone coinvolte non riescono a cavarsela da sole o con l’aiuto di terzi.