Yemen: attacco di Israele a Sanaa

L'esercito israeliano oggi ha attaccato Sanaa, la capitale dello Yemen. Il ministero della sanità yemenita ha riferito un bilancio di almeno 35 morti e 131 feriti.

(Keystone-ATS) La nuova aggressione arriva dopo che i ribelli Houthi hanno lanciato decine di droni nei giorni scorsi, colpendo anche l’aeroporto di Ramon, vicino a Eilat (estremo sud di Israele), domenica scorsa.

Il ministro della difesa dello Stato ebraico Israel Katz ha confermato con una nota l’attacco israeliano contro gli Houthi nello Yemen. “Avevamo promesso ulteriori attacchi, e oggi abbiamo inflitto un altro colpo doloroso all’organizzazione terroristica Houthi nello Yemen”, ha dichiarato.

L’esercito ha “appena colpito a Sanaa e in altre località dello Yemen, prendendo di mira campi militari presidiati da operativi Houthi, incluso l’apparato di propaganda del gruppo. Il braccio lungo dello Stato di Israele raggiungerà e colpirà il terrorismo ovunque esso si trovi e da qualunque luogo rappresenti una minaccia per i nostri cittadini”.

