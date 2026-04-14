Xi presenta piano pace a principe emiratino Bin Zayed
Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino lo sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. Lo riporta Xinhua.
(Keystone-ATS) Nel corso dell’incontro Xi Jinping ha presentato una proposta in quattro punti volta a promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente.
La proposta prevede il rispetto del principio della coesistenza pacifica, il rispetto del principio della sovranità nazionale, il rispetto del principio dello Stato di diritto internazionale e il rispetto del coordinamento tra sviluppo e sicurezza.