Xi partito per vertice Sco e visite in Kazakistan e Tagikistan

(Keystone-ATS) Il presidente cinese Xi Jinping ha lasciato Pechino questa mattina in vista della partecipazione alla 24ma riunione del Consiglio dei capi di Stato dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) in programma ad Astana.

Xi Jinping farà visite di Stato che lo vedranno impegnato fino al 6 luglio in Kazakistan e Tagikistan su invito, rispettivamente, dei presidenti Kassym-Jomart Tokayev ed Emomali Rahmon.

Il presidente cinese vedrà ancora a margine dello Sco il presidente russo Vladimir Putin, a poco più di un mese dall’incontro avuto a Pechino. Il leader comunista, in base a quanto riferito dai media statali cinesi, è accompagnato tra gli altri da Cai Qi, componente del Comitato permanente del Politburo e capo della sua segreteria, e da Wang Yi, il capo della diplomazia di Pechino e componente del Politburo.

L’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai conta nove Paesi che spaziano su una vasta area del pianeta da che va da Mosca a Pechino, vale circa il 40% della popolazione mondiale e oltre il 25% in termini di Pil. I membri permanenti sono il Kazakistan, che ha la presidenza di turno, l’India, la Cina, il Kirghizistan, il Pakistan, la Russia, il Tagikistan, l’Uzbekistan e l’Iran. Quest’anno si prevede che la Bielorussia debba aderire dopo che al vertice Sco 2023, ospitato virtualmente dall’India, è stato deciso ne avrebbe fatto parte a pieno titolo.

Lunedì la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha riferito che Pechino ritiene che il vertice Sco “aiuterà a creare più consenso tra tutte le parti e darà un contributo alla promozione della sicurezza, della stabilità e dello sviluppo dei Paesi membri” verso e “la pace duratura e la prosperità comune nel mondo”.

Durante il suo quinto viaggio in Kazakistan, Xi parteciperà a vari eventi, tra cui le cerimonie di benvenuto e di firma di accordi, e a un banchetto. Avrà poi colloqui “approfonditi” col presidente Tokayev “sulle relazioni bilaterali, sulla cooperazione in settori chiave e sul panorama regionale e internazionale”, ha aggiunto Mao. Xi si recherà quindi in Tagikistan per la sua seconda visita di Stato in vista di “nuovi piani per la crescita delle relazioni bilaterali” con il presidente Rahmon.

Pechino ha intensificato la diplomazia in Asia centrale, un collegamento vitale nel progetto di sviluppo delle infrastrutture della Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta lanciata da Xi nel 2013. Dopo l’incontro di Astana, la Cina assumerà la presidenza di turno Sco per il periodo 2024-2025.