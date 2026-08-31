Xi partecipa alla cerimonia di benvenuto a Bishkek

Keystone-SDA

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Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato questa mattina a Bishkek alla cerimonia di benvenuto organizzata dal presidente kirghiso Sadyr Japarov. Lo riferiscono l'agenzia di stampa Xinhua e China News Service.

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(Keystone-ATS) Xi partecipa alla cerimonia di benvenuto a Bishkek

Xi partecipa alla cerimonia di benvenuto a BishkekLa cerimonia si è svolta al Palazzo dell’Armonia della capitale, dove Japarov e la moglie hanno accolto Xi.

Xi è arrivato in Kirghizistan ieri per una visita di Stato e per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), in programma a Bishkek. Al suo arrivo, il presidente cinese aveva sottolineato i progressi nei rapporti bilaterali e l’attuazione di grandi progetti, tra cui la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan.

In vista della visita, nei giorni scorsi Xi aveva pubblicato un articolo firmato sul Kyrgyzstan Daily e sull’agenzia nazionale Kabar, nel quale definiva Cina e Kirghizistan “buoni vicini”, “buoni partner con un destino condiviso” e “buoni amici che si aiutano reciprocamente”.

Xi aveva indicato tra le priorità il rafforzamento del commercio e degli investimenti, della connettività e della cooperazione nei settori delle risorse minerarie verdi, dell’economia digitale, dell’energia pulita e dell’intelligenza artificiale. Aveva inoltre chiesto di rafforzare l’allineamento delle strategie di sviluppo e gli scambi sulle esperienze di governo, per portare avanti la costruzione di una comunità Cina-Kirghizistan dal futuro condiviso.