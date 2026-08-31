Xi ha incontrato Putin a Bishkek a margine del vertice Sco
Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Bishkek il presidente russo Vladimir Putin, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo riferisce Xinhua.
(Keystone-ATS) Si tratta del secondo colloquio faccia a faccia tra i due leader quest’anno.
Xi è arrivato nella capitale del Kirghizistan ieri, dove partecipa al vertice della Sco e a una visita di Stato nel Paese.
I colloqui tra Xi e Putin erano stati annunciati dal Cremlino nei giorni scorsi. Tra i temi previsti figura anche il progetto del gasdotto Power of Siberia 2, destinato a collegare la Russia alla Cina passando attraverso la Mongolia.