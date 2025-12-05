Xi con Macron a Chengdu

Il presidente Xi Jinping ha avviato un incontro informale con l'omologo francese Emmanuel Macron a Dujiangyan, contea amministrata da Chengdu, il capoluogo della provincia del Sichuan.

3 minuti

(Keystone-ATS) Lo riferisce il network statale Cctv, dando conto dell’ultima tappa della quarta missione ufficiale in Cina di Macron, che ieri ha avuto il suo bilaterale ufficiale con Xi nella Grande sala del popolo, a Pechino.

Xi ha accompagnato Macron nella visita a Chengdu, città nota per la sua popolazione di panda, in una mossa di riguardo dato che il presidente cinese raramente si unisce ai leader stranieri in visita fuori dalla capitale.

I nuovi colloqui avvengono tra toni più rilassati dopo quelli impegnativi di ieri a Pechino con il pressing di Macron su Xi per un riequilibrio del deficit commerciale di Francia/Ue verso il Dragone e per uno sforzo congiunto al fine di arrivare a un cessate il fuoco nella guerra scatenata dalla Russia ai danni dell’Ucraina. Il leader cinese, ha premuto per una maggiore “autonomia strategica” dagli Usa di Parigi e Bruxelles, per la tutela del multilateralismo e del multipolarismo, e per una maggiore cooperazione ad ampio raggio contro il disaccoppiamento delle economie.

Deviazione dal protocollo

L’inconsueto accompagnamento di Xi è una deviazione dal protocollo ufficiale, come quanto fatto da Macron con il leader comunista nel maggio del 2023 con la trasferta nei Pirenei, luogo molto caro all’infanzia del presidente francese, e va a rafforzare i segnali di fiducia reciproca e di desiderio di “agire insieme” a fronte di un momento in cui le tensioni internazionali stanno aumentando e gli squilibri commerciali si stanno ampliando a vantaggio della Cina.

Secondo il programma è previsto che Xi e Macron, con le rispettive first lady, vadano alle pendici del Monte Qingcheng, a circa 726 metri di altitudine, dove si trovano un’imponente diga e un sistema di irrigazione del III secolo aC. Gli incontri tra le due coppie presidenziali includono un pranzo, al seguito del quale Macron e la consorte Brigitte seguiranno un programma più personale.

A Chengdu, la quarta città più grande della Cina con 21 milioni di abitanti, il presidente francese incontrerà gli studenti. Mentre la first lady visiterà la Base di ricerca per l’allevamento del panda gigante di Chengdu, dove sono appena tornati due plantigradi bicolori di 17 anni, prestati alla Francia nel 2012 nell’ambito della “diplomazia del panda” cinese: incontrerà Yuan Meng, il primo panda gigante nato in Francia nel 2017, di cui è ‘madrina’, arrivato in Cina nel 2023.