La televisione svizzera per l’Italia

Xi all’Onu, ridurremo gas serra del 7-10% entro il 2035

Keystone-SDA

Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato il nuovo impegno di Pechino contro il climate change, promettendo di ridurre le emissioni di gas serra di una misura tra il 7% e il 10% entro il 2035.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La Cina ridurrà le sue emissioni nette di gas serra sull’insieme della sua economia dal 7% al 10% rispetto al picco massimo”, che non è ancora noto ma potrebbe essere raggiunto quest’anno, ha dichiarato Xi in videocollegamento a un vertice sul clima all’Onu, a margine dell’assemblea generale.

Mai prima d’ora la Cina si era impegnata su una cifra precisa a breve o medio termine. Pechino si è posto l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2060 e fino a oggi aveva promesso di raggiungere il picco prima del 2030, traguardo che sembra in via di realizzazione già nel 2025 grazie allo sviluppo del solare e delle auto elettriche.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR