Xi accoglie Putin e Kim: “mondo scelga tra pace e guerra”

Keystone-SDA

"Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare in occasione della cerimonia per gli 80 anni della vittoria della seconda guerra mondiale.

(Keystone-ATS) “La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci” ha aggiunto. Xi ora sta passando in rassegna le truppe militari sulla sua auto scoperta.

Assieme a Putin e Kim

In vista della parata, il presidente cinese ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I tre hanno avuto un breve colloquio mentre si avvicinavano al luogo della cerimonia camminando sul tappeto rosso e avviandosi verso l’edificio della porta di ingresso alla ‘città proibita’.

Dal loggione, proprio sopra il ritratto di Mao Zedong, Xi e i suoi ospiti hanno assistito alla parata militare. Durante il breve tragitto Xi Jinping ha camminato con Putin alla sua destra e Kim alla sua sinistra. Oltre a loro erabo presenti alla cerimonia altri 26 capi di Stato.

La cerimonia si è chiusa con una ‘doppia’ stretta di mano tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente cinese ha salutato anche il leader nordcoreano Kin Jung-on. Poco prima sulla piazza erano sfilati vari armamenti tra cui il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari.

Trump: saluti mentre cospirate contro Usa

“La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l’enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti”.

Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, augurando al presidente “Xi Jinping e al meraviglioso popolo cinese di vivere una giornata di festa grandiosa e duratura”.

