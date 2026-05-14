Xi a Trump, “USA e Cina dovrebbero essere partner, non rivali”

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti e la Cina "dovrebbero essere partner, non rivali". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump accogliendolo alla Grande sala del popolo a Pechino.

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(Keystone-ATS) All’arrivo di Trump i due si sono stretti la mano. Dopo aver ascoltato gli inni di entrambi gli Stati hanno camminato prima davanti alla parata militare e poi davanti a centinaia di bambini festanti che hanno sventolato i fiori simbolo di entrambi i paesi. Insieme al presidente americano vi erano il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla guerra Pete Hegseth e diversi CEO della Silicon Valley.

Durante i saluti iniziali Xi ha detto a Trump di essere “felice” per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un “bivio”. Da parte sua Trump ha affermato che l’incontro è “un onore come pochi altri che abbia mai avuto” e che “avremo un futuro fantastico insieme”. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il “fantastico rapporto” che ha con Xi e ha detto di avere “grande rispetto” per Xi e la Cina, lodandolo come un “grande leader”, come riporta la CNN.

Trump ha sostenuto che “è un onore essere qui con te” ed è “un onore essere tuo amico, e il rapporto tra Cina e Stati Uniti sarà migliore che mai”. “Lo dico a tutti. Lei è un grande leader. A volte alla gente non piace che lo dica, ma lo dico comunque, perché è vero”, ha sostenuto.

Gestire correttamente Taiwan

Dal canto suo Xi ha dichiarato che “la domanda ora è se la Cina e gli Stati Uniti riusciranno a superare la cosiddetta ‘trappola di Tucidide’ e a inaugurare un nuovo paradigma nelle relazioni tra grandi potenze”, riferendosi a un termine che descrive la tendenza al conflitto che si manifesta quando una potenza emergente minaccia una potenza già affermata.

“Dovremmo essere partner piuttosto che avversari, raggiungere il successo l’uno per l’altro, prosperare insieme e forgiare un modo corretto per i grandi paesi della nuova era di andare d’accordo tra loro”, ha aggiunto Xi, citato dalla CNN.

Il presidente cinese ha poi dichiarato che si aspetta che il 2026 sia un “anno storico e di svolta” che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, sottolineando che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze.

Il successo di uno è un’opportunità per l’altro, e una relazione bilaterale stabile è un bene per il mondo, ha aggiunto Xi, sottolineando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner anziché rivali e che dovrebbero aiutarsi a vicenda per avere successo e prosperare insieme, e trovare il modo giusto affinché i grandi paesi possano andare d’accordo nella nuova era.

“Attendo con interesse le nostre discussioni sulle questioni fondamentali importanti per i nostri due paesi e per il mondo, e di lavorare insieme a voi per tracciare la rotta e guidare la gigantesca nave delle relazioni sino-americane, in modo da rendere il 2026 un anno storico e di riferimento che apra un nuovo capitolo nelle relazioni sino-americane”, ha detto Xi stando a quanto riportano i media statali cinesi.

Nel corso dei colloqui bilaterali Xi ha poi sollevato la delicata questione di Taiwan e ha sottolineato che questo “è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti” e che “se gestito correttamente, le relazioni tra i due paesi possono mantenere una stabilità generale”, ma “se non gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l’intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa”, riporta l’agenzia di stampa Xinhua.

Guerre commerciali non hanno vincitori

Per quanto riguarda poi i legami economici tra Cina e Stati Uniti, essi sono reciprocamente vantaggiosi e di natura vantaggiosa per entrambe le parti, ha affermato Xi. “Ieri, i nostri team economici e commerciali hanno raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Si tratta di una buona notizia per i cittadini dei due paesi e per il mondo”, ha dichiarato. I fatti hanno dimostrato più volte che le guerre commerciali non hanno vincitori, ha osservato il leader cinese.

“Laddove esistono disaccordi e attriti, la consultazione su un piano di parità è l’unica scelta giusta”, ha ancora affermato Xi, invitando le due parti a sostenere congiuntamente il buon slancio che hanno lavorato duramente per creare. “Le porte della Cina verso il mondo esterno si apriranno sempre di più.” e “le aziende americane godranno di prospettive ancora più rosee in Cina”, ha affermato Xi.

Mentre Trump ha dichiarato che il gruppo di imprenditori che ha portato con sé in Cina, tra cui il CEO di Tesla Elon Musk, quello di Nvidia Jensen Huang e quello di Apple Tim Cook, è qui per “rendere omaggio” e sviluppare attività commerciali nel paese.

“Abbiamo persone straordinarie, e sono tutte qui con me” ha affermato Trump, “abbiamo chiesto ai primi 30 al mondo” e “ognuno di loro ha detto di sì”, “volevo solo i migliori”. “E oggi sono qui per rendere omaggio a voi e alla Cina, e non vedono l’ora di commerciare e fare affari, e da parte nostra sarà totalmente reciproco”, ha aggiunto Trump.

Nel corso del loro incontro, riferisce un comunicato del ministero degli esteri cinese, Xi e Trump hanno discusso anche della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana.

Dopo il bilaterale, durato due ore, i due leader si sono recati al Tempio del Cielo per una visita culturale, riferisce ancora la CNN. Il tempio è un sito patrimonio dell’Unesco e un antico luogo di culto risalente all’inizio del XV secolo, dove un tempo gli imperatori pregavano per ottenere buoni raccolti.