Xi a Trump, “Usa dovrebbero astenersi da dazi unilaterali”

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti "dovrebbero astenersi da dazi unilaterali". È quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella telefonata con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia Xinhua.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il popolo cinese “non dimenticherà mai il prezioso sostegno degli Usa e di altri alleati antifascisti alla Guerra di resistenza cinese contro l’aggressione giapponese”, ha detto inoltre il presidente cinese all’omologo americano, in merito – nel resoconto della Xinhua – al supporto Usa per la vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Il tycoon, sulle celebrazioni del 3 settembre di Pechino per gli 80 anni della fine della guerra, si era lamentato dell’assenza di riconoscimenti espliciti al ruolo di Washington di fronte a Xi su Piazza Tienanmen con il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

La Cina riferisce inoltre che la telefonata tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump è stata “positiva e costruttiva”.

“Ho finito una telefonata molto produttiva con il presidente Xi. Abbiamo compiuto importanti progressi su molti temi, incluso il commercio, il fentanyl, la necessità di mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina e l’approvazione dell’accordo per TikTok”, ha affermato dal canto suo Trump sul suo social Truth.

Trump nel suo post lascia intendere che sono stati compiuti progressi con Xi nel finalizzare un accordo su TikTok. Sull’app è stato raggiunto un accordo quadro fra i negoziatori dei due Paesi. Secondo indiscrezioni le attività americane saranno rivelate da una consorzio di investitori che include Oracle, che avrà l’80% della nuova società che sarà creata per le attività americane.

Il presidente ha anche detto che incontrerà Xi all’Apec e si recherà in Cina all’inizio del prossimo anno, mentre Xi verrà negli Stati Uniti “al momento opportuno”.

L’agenzia cinese assieme ai media di Pechino aveva in precedenza riportato della telefonata fra il presidente cinese e il suo omologo americano, iniziata alle 20 ora cinese (le 14:00 in Svizzera).

Si tratta della seconda conversazione telefonica tra i due dall’insediamento di Trump il 20 gennaio, e la terza dall’inizio dell’anno, inclusa una chiamata il 17 gennaio. Durante la conversazione del 5 giugno, il presidente americano aveva dichiarato di essere stato invitato in Cina dalla sua controparte e aveva annunciato di aver invitato il presidente cinese negli Stati Uniti.