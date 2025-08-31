La televisione svizzera per l’Italia

Xi a Modi, “Cina e India sono partner e non rivali”

Keystone-SDA

Il presidente cinese Xi Jinping, nel bilaterale con il primo ministro indiano Narendra Modi tenuto alla Tianjin Guest House e durato quasi un'ora, ha detto che Cina e India devono "essere amici e partner per il successo reciproco".

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Devono “realizzare una ‘danza del drago e dell’elefante'”, facendo “la scelta giusta” nell’interesse di entrambe le parti, ha proseguito Xi, ha riferito il network statale Cctv.

Pechino e New Delhi, “due antiche civiltà orientali, sono i due Paesi più popolosi del mondo e membri importanti del Sud globale: hanno importanti responsabilità nel portare benefici ai loro popoli, promuovere l’unità e la rivitalizzazione dei Paesi in via di sviluppo e favorire il progresso della società umana”. Nell’anno del 75/o anniversario dell’avvio delle loro relazioni diplomatiche, “le parti dovrebbero considerare e gestire i rapporti da una prospettiva strategica e a lungo termine, valorizzarle attraverso l’incontro di Tianjin e promuovere lo sviluppo sostenibile, sano e stabile”. Xi ha parlato di rafforzamento di “comunicazione strategica” e “fiducia reciproca”: finché le parti “rimarranno fedeli al principio fondamentale di essere partner, non rivali, e di offrire opportunità di sviluppo, non minacce, le relazioni Cina-India prospereranno e progrediranno costantemente”.

Le parti dovrebbero “ampliare scambi e cooperazione”, nonché “concentrarsi sullo sviluppo come massimo comune denominatore” per il successo reciproco. E tenere conto “delle reciproche preoccupazioni, sostenendo una coesistenza armoniosa”. Xi ha citato gli sforzi “per mantenere la pace e la tranquillità nelle zone di confine” himalayane contese “e per non lasciare che la questione del confine definisca l’intero rapporto Cina-India”. Inoltre, “multilateralismo, comunicazione e cooperazione sulle principali questioni internazionali e regionali” sono funzionali “all’equità e alla giustizia internazionali,” a un “mondo multipolare”.

Modi, sempre nel resoconto cinese, ha rimarcato che “le relazioni India-Cina sono tornate su un binario positivo, il confine rimane pacifico e stabile e i voli diretti stanno per riprendere. Di fronte all’elevata incertezza dell’economia globale, è fondamentale” per i due Paesi rafforzare la cooperazione. L’India “è disposta” a collaborare “per cercare una soluzione equa, ragionevole e reciprocamente accettabile alla questione del confine”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR