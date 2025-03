xAI ha comprato X, Musk

Elon Musk ha annunciato che xAI, la sua startup per l'intelligenza artificiale, ha acquistato X, l'ex Twitter. L'operazione "valuta xAI a 80 miliardi e X a 33 miliardi", ovvero 45 miliardi meno 12 miliardi di debito.

(Keystone-ATS) Stando a Musk, “il futuro di xAI e X è intrecciato. Oggi assumiamo il primo passo per unire i dati, i modelli, la distribuzione e i talenti. Questa combinazione sbloccherà un immenso potenziale unendo le capacità avanzate e l’esperienza di xAI con l’enorme portata di X”.

Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi nel 2022 e dopo averne assunto il controllo ha tagliato i costi e l’ha riorganizzata, trasformandola in X. La piattaforma social è stata usata dall’uomo più ricco del mondo per promuovere Grok, la chatbot sviluppata da xAI, la startup in diretta concorrenza con OpenAI, che Musk ha contribuito a fondare prima di prenderne le distanze.

L’unione fra xAI e X concede a Grok “un vantaggio unico”, affermano gli analisti osservando come la chatbot avrà infatti accesso a un vasto ammontare di dati per essere addestrata.

L’acquisizione di X arriva mentre Musk è al centro delle critiche per i tagli del suo Dipartimento per l’Efficienza del Governo. Per cercare di calmare le polemiche, il miliardario si è presentato su Fox con alcuni dei suoi dipendenti del Doge nel tentativo di parlare agli americani e difendere il suo lavoro.

Descrivendosi come servitori pubblici che vogliono aiutare a migliorare il bilancio dell’America, Musk e il suo staff hanno ribadito la loro intenzione di ridurre il deficit di 1.000 miliardi di dollari con tagli da quattro miliardi al giorno.