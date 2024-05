xAi di Musk raccoglie finanziamenti per 6 miliardi di dollari

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La startup di intelligenza artificiale di Elon Musk xAi ha raccolto 6 miliardi di dollari in un round di finanziamento.

Vi hanno partecipato importanti fondi di capitale a rischio – Valor Equity Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital – e anche il principe saudita Alwaleed Bin Talal. La valutazione totale dell’azienda è così salita a 24 miliardi di dollari. A darne notizia è stata la stessa società in un post pubblicato domenica.

“I fondi verranno utilizzati per immettere sul mercato i primi prodotti xAI, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future”, si legge nella nota.

Musk ha lanciato l’azienda nel luglio dello scorso anno, entrando in competizione con aziende del calibro di OpenAI, Google e Meta. Costruire un modello di intelligenza artificiale sulla stessa scala dei giganti del web comporta un costo enorme in termini di potenza di calcolo, infrastruttura e competenza.

xAI ha affermato domenica che il suo obiettivo principale è sviluppare “sistemi di intelligenza artificiale avanzati che siano veritieri, competenti e massimamente vantaggiosi per tutta l’umanità”. Sta sviluppando un chatbot chiamato Grok, che può accedere a X, l’ex Twitter, in tempo reale. Musk all’inizio di questo mese ha detto agli investitori che intende costruire un supercomputer soprannominato “gigafactory of compute” per supportare lo sviluppo di xAI.