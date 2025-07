xAI di Musk ottiene un contratto da 200 milioni dalla difesa Usa

Keystone-SDA

xAI, la società per l'intelligenza artificiale di Elon Musk, ha ottenuto un contratto da 200 milioni di dollari dal Dipartimento per la Difesa.

(Keystone-ATS) “L’utilizzo di soluzioni disponibili in commercio accelererà l’uso dell’intelligenza artificiale nelle nostre attività, ha detto il dipartimento per la Difesa. L’annuncio è arrivato mentre xAI ha reso noto di aver siglato accordi con altre agenzie federali e statali nell’ambito di una iniziativa ‘Grok for Government’. Grok, il chatbot di Musk, è stato di recente travolto dalle critiche per commenti antisemiti.