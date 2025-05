Wsj, Hegseth ha usato varie chat Signal per attività Pentagono

Keystone-SDA

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha utilizzato Signal più ampiamente di quanto precedentemente rivelato per le attività ufficiali del Pentagono, partecipando ad almeno una dozzina di chat separate.

(Keystone-ATS) Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza delle sue pratiche di gestione.

In un caso ha chiesto ai suoi collaboratori, tramite l’app crittografata, di informare i governi stranieri di un’operazione militare in corso. Hegseth ha anche utilizzato il servizio di messaggistica non governativo per discutere di apparizioni sui media, viaggi all’estero, i suoi impegni e altre informazioni non classificate ma sensibili, secondo quanto riferito da due fonti.

L’ex conduttore di Fox News ha creato molte delle chat personalmente, inviando messaggi da una linea non protetta nel suo ufficio al Pentagono e dal suo telefono personale, sempre secondo le due fonti. Alcuni dei messaggi di Hegseth sono stati pubblicati dal suo collaboratore militare, il colonnello dei Marine, Ricky Buria, a cui è stato concesso l’accesso al telefono personale del segretario.

È stato Buria a pubblicare a marzo informazioni su un imminente attacco statunitense contro i militanti Houthi in Yemen in un gruppo di chat di Signal che includeva la moglie, il fratello e l’avvocato privato del Segretario, secondo quanto riferito dalle fonti. L’uso frequente dell’app da parte di Hegseth nelle sue attività quotidiane e il ruolo di Buria nella pubblicazione di informazioni per suo conto sono una novità nell’ambito del più ampio chatgate.