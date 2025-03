Wsj, Google in trattative per comprare Wiz per 30 miliardi

Keystone-SDA Google è in trattative avanzate per acquistare la startup di cybersicurezza Wiz per 30 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Google aveva tentato l'acquisizione di Wiz la scorsa estate per 23 miliardi ma senza successo. 1 minuto