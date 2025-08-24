Wp, Pentagono pianifica dispiegamento militare a Chicago

La televisione svizzera per l’Italia

Il Pentagono sta pianificando da settimane un dispiegamento militare a Chicago, forse già in settembre, per combattere il crimine.

(Keystone-ATS) Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le opzioni allo studio sono varie, inclusa la mobilitazione di qualche migliaio di truppe della Guardia nazionale.

Il presidente Donald Trump ha annunciato nei giorni scorsi che Chicago sarebbe stata la prossima città dopo Washington, dove il governo federale ha assunto il controllo della polizia ed è pronto a governare la città.

“Non c’è nessuna emergenza che richieda il dispiegamento della Guardia nazionale”, ha replicato JB Pritzker, il governatore dell’Illinois, lo Stato dove si trova Chicago, commentando le indiscrezioni.

