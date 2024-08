Wp, attacco a Kursk ha fatto saltare negoziati Mosca-Kiev a Doha

(Keystone-ATS) Ucraina e Russia avrebbero dovuto inviare delegazioni a Doha a fine agosto per negoziare un accordo che fermasse gli attacchi alle infrastrutture energetiche ed elettriche da entrambe le parti, ma l’offensiva ucraina nel Kursk ha fatto saltare questa iniziativa.

Lo hanno affermato al Washington Post diplomatici e funzionari a conoscenza delle discussioni.

La speranza era che i negoziati potessero portare a un accordo più completo per porre fine alla guerra, secondo i funzionari che hanno parlato in condizione di anonimato.

Funzionari ucraini e russi non si sono incontrati faccia a faccia per colloqui dai primi mesi di guerra, quando le delegazioni di entrambe le parti si sono riunite per colloqui segreti a Istanbul. Quelle negoziazioni alla fine sono fallite. In seguito, le due parti hanno concordato un accordo sui cereali che ha portato la Russia a revocare temporaneamente un blocco navale, consentendo all’Ucraina di trasferire il grano attraverso il Mar Nero. Anche questo è saltato mesi dopo quando la Russia si è ritirata dall’accordo. Altri tentativi di stabilire corridoi umanitari sono in gran parte falliti.

Un diplomatico informato sui colloqui ha affermato che i funzionari russi hanno rinviato il loro incontro con i funzionari del Qatar dopo l’incursione dell’Ucraina nella Russia occidentale. La delegazione di Mosca l’ha descritta come “un’escalation”, ha detto il diplomatico, aggiungendo che Kiev non ha avvisato Doha della sua offensiva transfrontaliera.