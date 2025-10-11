Witkoff nella piazza degli ostaggi, fischi per Netanyahu

Keystone-SDA

"Ho sognato questa notte". Lo ha detto l'inviato Usa Steve Witkoff rivolgendosi alla folla presente alla piazza degli ostaggi di Tel Aviv, in vista dell'attesissimo rilascio dei rapiti da parte di Hamas.

(Keystone-ATS) “È uno spettacolo struggente, sembra che ci siano quasi più di 100’000 persone qui stasera, tutti i nostri cuori battono all’unisono, riuniti qui a Tel Aviv per la pace, l’unità e la speranza in questo luogo sacro che chiamiamo Hostages Square”, ha aggiunto.

“Stasera celebriamo qualcosa di straordinario, un momento che molti pensavano impossibile, eppure eccoci qui, la prova vivente che quando il coraggio incontra la convinzione, i miracoli possono accadere”, ha proseguito Witkoff, che era insieme a Jared Kushner e Ivanka Trump.

L’intervento di Witfoff è stato interrotto dai fischi nel passaggio in cui ha nominato Benjamin Netanyahu. “Lasciatemi solo concludere il mio pensiero”, ha insistito l’alto funzionario Usa. “Ero in trincea con il primo ministro, credetemi, ha avuto un ruolo molto importante” per arrivare ad un accordo con Hamas.