Witkoff arrivato a Olbia per vertice con Dermer e al-Thani

Keystone-SDA

L'inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è arrivato in Sardegna. Lo riporta il sito israeliano Ynet.

1 minuto

(Keystone-ATS) Witkoff dovrebbe restare in Costa Smeralda sino a domenica, per portare avanti le fasi preliminari dei negoziati di pace su Gaza e sul rilascio degli ostaggi.

Secondo Axios, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente dovrebbe incontrare il ministro degli Affari strategici israeliano Ron Dermer e il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani per quelli che sono stati descritti come “negoziati critici” per porre fine alla guerra a Gaza.

Giunto nell’Isola in gran segretezza, con un aereo senza livree ufficiali e solo un minimo dispositivo di sicurezza approntato dalle autorità italiane, Witkoff, infatti, dovrebbe restare in Sardegna sino al 27.