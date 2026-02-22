Witkoff: entro 3 settimane a summit Putin-Zelensky

Keystone-SDA

L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha espresso la speranza che un nuovo round di colloqui sull'Ucraina possa aver luogo entro le prossime tre settimane, e che si possano concludere con un incontro tra russo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

(Keystone-ATS) “Siamo fiduciosi, io e Jared (il genero del presidente Donald Trump, ndr), di aver presentato alcune proposte a entrambe le parti porteranno a un incontro nelle prossime tre settimane e forse anche daranno luogo a un vertice tra Zelensky e Putin che potrebbe concludersi con un incontro trilaterale con il presidente (Usa, ndr), vedremo”, ha detto Witkoff in una intervista a Fox News, rilanciata anche dall’agenzia russa Tass.

“Credo che non voglia partecipare a un incontro a meno che non ritenga di poter concludere questa cosa e ottenere il miglior risultato”, ha precisato l’inviato riferendosi a Trump.