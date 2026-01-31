Witkoff, ‘con Dmitriev incontri produttivi e costruttivi’

Keystone-SDA

"Incontri produttivi e costruttivi nell'ambito dello sforzo di mediazione degli Stati Uniti per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto ucraino".

(Keystone-ATS) Lo afferma l’inviato speciale degli Usa Steve Witkoff al termine degli incontri con l’inviato del Cremlino Kirill Dmitriev a Miami.

La delegazione americana comprendeva, oltre a Witkoff, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il genero del presidente Donald Trump Jared Kushner e il consigliere senior della Casa Bianca Josh Gruenbaum.

“Siamo incoraggiati dal fatto che la Russia sta lavorando per garantire la pace in Ucraina ed è grata per la leadership del presidente degli Stati Uniti nel cercare una pace duratura”, ha dichiarato Witkoff.

Le buone sensazioni sono state confermate anche da Dmitriev, che ha usato parole simili a quelle del suo interlocutore. “Incontro costruttivo con la delegazione statunitense per la pace. Discussione produttiva anche sul gruppo di lavoro economico Usa-Russia”, ha scritto l’uomo del presidente Vladimir Putin su X.