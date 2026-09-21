Wisekey vuole creare semiconduttori nel canton Giura

Keystone-SDA

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Lo specialista in sicurezza cibernetica Wisekey e la sua filiale Sealsq intendono costruire nel Giura, insieme al cantone, un centro dedicato ai semiconduttori post-quantistici.

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(Keystone-ATS) I partner hanno firmato una lettera d’intenti in merito, ha indicato oggi l’impresa ginevrina.

Gli investimenti per il previsto “Jura Center” dovrebbero ammontare a circa 40-60 milioni di franchi nell’arco di sei anni. L’obiettivo è sviluppare in Svizzera competenze proprie per lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo di semiconduttori con crittografia post-quantistica. Entro due anni dovrebbero nascere circa 40 posti di lavoro diretti, che salirebbero a 150 entro il quinto anno e a oltre 250 entro l’ottavo. Almeno il 60% degli impieghi dovrà essere occupato da residenti del canton Giura.

Il centro valuterà fra l’altro le opportunità legate agli appalti nel settore della difesa elvetico e ai programmi di partecipazione industriale di Armasuisse, l’Ufficio federale dell’armamento. I semiconduttori – ricorda Wisekey – rivestono un’importanza sempre maggiore per l’avionica, le comunicazioni sicure, i sensori e altri sistemi di difesa: si crea quindi un’opportunità per rafforzare la base tecnologica e industriale nazionale della Confederazione.

“L’era quantistica sta trasformando la sicurezza informatica in una questione di sovranità tecnologica”, argomenta il CEO Carlos Moreira, citato in un comunicato. “La Svizzera deve essere in grado non solo di progettare tecnologie di sicurezza avanzate, ma anche di personalizzare, fornire e proteggere le radici crittografiche di fiducia all’interno dei semiconduttori sul territorio elvetico”. Il Giura vanta “una straordinaria cultura industriale fondata sulla precisione, l’affidabilità e la microtecnologia”, prosegue il manager. “La nostra ambizione è quella di combinare questo DNA industriale con la tecnologia dei semiconduttori post-quantistici di Sealsq e creare una nuova capacità strategica per la Svizzera”.

Fondata nel 1999, Wisekey è attiva in vari ambiti della sicurezza cibernetica e dell’identità digitale, con applicazioni anche nelle comunicazioni satellitari. L’impresa è entrata alla borsa svizzera nel marzo 2016. La sede operativa è a Ginevra, mentre la holding, che storicamente si trovava a Zugo, viene trasferita quest’anno alle Isole Vergini Britanniche, nei Caraibi.