Weisse Arena: tutti i comuni approvano acquisto infrastruttura

Keystone-SDA

Dopo Falera (GR) e Laax (GR), anche il comune di Flims (GR) ha approvato oggi l'acquisizione dell'infrastruttura turistica del comprensorio sciistico Weisse Arena Bergbahnen. L'85,5% dei votanti si è espresso a favore dell'acquisto.

(Keystone-ATS) L’affluenza alle urne è stata del 67,7%, hanno indicato in una nota oggi le autorità comunali. In questo modo, la società Finanz Infra AG, di proprietà dei tre comuni, potrà ora rilevare gli impianti di risalita, gli ski-lift, gli edifici e le reti di distribuzione della Weisse Arena, viene precisato in un altro comunicato congiunto dei Comuni di Falera, Flims e Laax.

Già in precedenza i cittadini di Laax e Falera avevano approvato l’acquisizione. Complessivamente, la Weisse Arena intende cedere i propri impianti al settore pubblico per 94,5 milioni di franchi. I tre comuni dovrebbero cofinanziare l’acquisizione con un totale di 50 milioni: Flims e Laax vi contribuiranno con 20 milioni di franchi ciascuno, Falera con 10 milioni di franchi.

Tuttavia, dato che Flims ha già sostenuto la costruzione della funivia FlemXpress con un importo di 18 milioni di franchi, ne dovrà versare solo due.

Si tratta di una pagina importante nella storia degli impianti di risalita svizzeri, ha dichiarato oggi il sindaco di Falera, Norbert Good (indipendente).