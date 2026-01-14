WEF Davos: Emmanuel Macron sarà presente

Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà martedì prossimo al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR), ha annunciato oggi l'Eliseo.

Non sono state fornite informazioni su un eventuale incontro con il suo omologo statunitense Donald Trump, che mercoledì terrà un discorso nella località grigionese.

Macron “presenterà la sua visione delle grandi sfide economiche e geopolitiche” e “le priorità della presidenza francese del G7” in vista del vertice di Evian (F) a giugno.

Accompagnato da una delegazione di rappresentanti di start-up e piccole e medie imprese, il capo di Stato francese “ricorderà anche i fondamenti dell’attrattiva francese e le priorità della nostra agenda per l’Unione europea, in un momento in cui essa deve ormai affermarsi come potenza commerciale”, ha aggiunto la presidenza.

L’entourage di Macron non precisa se a Davos il presidente francese incontrerà Trump, il quale mercoledì terrà un discorso che sarà molto seguito. Una persona vicina all’Eliseo non ha escluso che Macron si fermi per partecipare mercoledì a eventuali colloqui sull’Ucraina con l’inquilino della Casa Bianca o la sua delegazione.

Macron aveva già partecipato al forum di Davos nel 2018 e nel 2024.