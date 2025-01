WEF 2025: Crystal Award a Beckham, Yamamoto e von Fürstenberg

Il WEF di Davos (GR) ha insignito oggi del premio Crystal Award l'ex calciatore britannico e ora ambasciatore dell'UNICEF David Beckham, nonché l'architetto giapponese Riken Yamamoto e l'attivista dei diritti delle donne belga-statunitense Diane von Fürstenberg.

(Keystone-ATS) Il Forum economico mondiale (WEF) riconosce a Beckham il suo sforzo umanitario e il suo impegno nel migliorare le condizioni di vita dei più piccoli. In qualità di ambasciatore del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), negli ultimi vent’anni l’ex calciatore ha intrapreso numerosi viaggi nelle regioni colpite da crisi, sensibilizzando così l’opinione pubblica sui bisogni dei bambini. Esperienze che gli hanno fatto capire quanto sia importante ascoltare i bimbi e lottare per il loro futuro, come ha dichiarato lo stesso 49enne durante la cerimonia di premiazione.

L’imprenditrice elvetica Hilde Schwab, che ha personalmente consegnato il Crystal Award all’ex centrocampista ha inoltre voluto sottolineare l’impegno di Beckham nella lotta contro la malaria, più precisamente attraverso la campagna “Malaria Must Die” (la malaria deve morire) condotta nel 2018 e con la quale ha raggiunto un miliardo di persone mobilitandole a prendere provvedimenti.

Spazi conviviali e sostenibili

L’architetto nipponico Yamamoto, dal canto suo, ha ricevuto il premio per il proprio lavoro sulla sostenibilità nonché la sua filosofia e visione di progettazione. Secondo il WEF, il suo operato ha un impatto significativo sul benessere delle persone e sulla conservazione dell’ambiente. Nel 2024 Yamamoto ha ottenuto il prestigioso premio Pritzker per aver creato spazi conviviali che incoraggiano la socializzazione.

In Svizzera, il 79enne è probabilmente noto soprattutto per aver ideato l’edificio battezzato con il nome “The Circle” e situato nei pressi dell’aeroporto di Zurigo. Le altre sue creazioni sono ubicate principalmente in Cina, Corea del Sud e Giappone. A Davos l’architetto giapponese ha dichiarato di voler condividere il Crystal Award con il suo Paese nativo, verso il quale si sente riconoscente perché ha sempre sostenuto la sua famiglia.

Diritti delle donne

Infine, la stilista e attivista belga-statunitense von Fürstenberg è stata insignita del premio per il suo impegno a favore dei diritti delle donne. Tra le creazioni più iconiche della stilista c’è di certo il wrap dress, abito a portafoglio, che è stato presentato per la prima volta nel corso di una sfilata nel 1973. La 78enne ha sempre sostenuto l’indipendenza e la forza delle donne ed è una voce di spicco nel movimento per l’uguaglianza di genere, sostiene il WEF.

Ma oggi, alla von Fürstenberg è stato riconosciuto anche il suo operato al di fuori del mondo della moda. Nel 2010, la stilista e attivista ha istituito i DVF Awards, assegnati annualmente, i quali promuovono in tutto il mondo le donne che si battono per il prossimo. Von Fürstenberg, rivolgendosi ai presenti oggi a Davos, ha esortato: “Fate del bene ogni giorno”.