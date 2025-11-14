WEF: Trump vuole partecipare, Bloomberg
Il presidente statunitense Donald Trump vuole partecipare al prossimo Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). Lo ha annunciato ieri sera l'agenzia Bloomberg citando persone informate dei fatti.
(Keystone-ATS) Trump vuole venire in Svizzera con una grande delegazione. La decisione sarebbe una conseguenza del miglioramento dei rapporti avvenuto recentemente con i dialoghi volti a diminuire i dazi doganali.
All’ultima edizione, avvenuta poco tempo dopo la sua elezione, Trump non aveva partecipato di persona, ma era intervenuto tramite video.
Le fonti di Bloomberg sottolineano ad ogni modo che i piani potrebbero ancora cambiare. Il WEF ha dal canto suo confermato di aver invitato il presidente statunitense.
La lista esatta dei partecipanti verrà rivelata una settimana prima dell’inizio della manifestazione. L’edizione del 2026 si terrà fra il 19 e il 23 gennaio.