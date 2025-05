WEF: Schwab, “ho parlato con Lagarde per presidenza”

Keystone-SDA

Stando al fondatore del Forum economico mondiale (WEF) Klaus Schwab la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde ha discusso l'ipotesi di assumere la presidenza dell'organizzazione con sede a Ginevra.

(Keystone-ATS) Lo riferisce il Financial Times (FT(, aggiungendo che questo interromperebbe il mandato alla Bce prima del termine a ottobre 2027.

Come si ricorderà Schwab ha rassegnato le dimissioni dall’incarico alla fine di aprile, sulla scia di un’indagine esterna disposta dal consiglio di fondazione per cattiva condotta. L’interessato nega le accuse.

L’87enne riferisce di accordi pratici già presi e di aver fatto visita in aprile a Lagarde “per discutere con lei della transizione”, “al più tardi all’inizio del 2027”.

“La presidente Lagarde si è sempre impegnata pienamente a portare a termine la sua missione ed è determinata a portare a termine il suo mandato”, ha indicato da parte sua un portavoce della Bce.

Stando al FT, che cita fonti a conoscenza della questione, Lagarde avrebbe chiesto di andarsene dieci mesi prima della scadenza del mandato in Bce di otto anni, non rinnovabile. La presidente dell’istituto avrebbe anche posto come condizione quella di riuscire prima a riportare l’inflazione in linea con l’obiettivo di medio termine del 2% della Bce.

Il WEF ha dichiarato al giornale di “non essere in grado di commentare eventuali discussioni riservate che potrebbero aver avuto luogo tra il nostro ex presidente e madame Lagarde”.

L’ex direttrice generale del Fondo monetario internazionel (FMI) e ministra delle finanze francese, 69 anni, sarebbe il secondo presidente Bce, dopo Wim Duisenberg, a lasciare anticipatamente l’istituzione di Francoforte.

Schwab ha dichiarato al FT che un appartamento nella Villa Mundi, di proprietà del WEF, con vista sul lago di Ginevra, era già stato prenotato per Lagarde, per offrirle “un posto dove lavorare mentre assumeva maggiori responsabilità e aveva bisogno di essere qui”.

Rispondendo alle affermazioni di un informatore secondo cui la sua famiglia avrebbe fatto uso privato di parti del complesso di Villa Mundi, ha aggiunto che l’appartamento non era per lui, ma per Lagarde.

Il WEF ha descritto i suoi commenti sull’appartamento come “nuove informazioni per noi”, aggiungendo che Villa Mundi “è ora utilizzata dal nostro personale e dai nostri elettori”.

Secondo FT, diverse persone a conoscenza della successionealla guida del WEF hanno avvertito che non è stato ancora raggiunto alcun accordo formale tra l’istituzione e Lagarde, precisando però che “le conversazioni tra Lagarde e il Forum riguardo a un ruolo di leadership sono continuate anche dopo la partenza di Schwab”, scrive il quotidiano britannico.