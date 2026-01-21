WEF: presidente Usa Trump arriva a Davos

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, circa un'ora e mezzo dopo essere atterrato all'aeroporto di Zurigo a bordo dell'Air Force One, è arrivato a Davos (GR).

(Keystone-ATS) Il suo elicottero, scortato da diversi altri velivoli militari, è atterrato sull’eliporto della località grigionese. Lo ha constatato l’agenzia Keystone-ATS sul posto. Un tappeto rosso è stato steso ai piedi dell’elicottero per accogliere Trump.

Tra poco terrà un discorso al Forum economico mondiale (WEF). Lì, lui e la delegazione statunitense incontreranno dapprima una delegazione svizzera con il presidente della Confederazione Guy Parmelin (UDC), il consigliere federale Ignazio Cassis (PLR) e la consigliera federale Karin Keller-Sutter (PLR).

Resta per ora programmato per le 14.30 l’atteso intervento del presidente degli Stati Uniti al WEF. Lo ha confermato un portavoce della Casa Bianca a Politico, dopo che si era ipotizzato un possibile slittamento a causa del ritardo accumulato da Trump per raggiungere la Svizzera dopo il guasto tecnico all’Air Force One che lo aveva costretto a tornare negli Stati Uniti e cambiare aereo.

L’equipaggio a bordo dell’Air Force One aveva riscontrato un “piccolo problema elettrico” e per precauzione ha interrotto il volo, ha precisato la portavoce di Trump.

L’aereo di Stato con a bordo il repubblicano e il suo entourage ha fatto inversione poco dopo il decollo nella tarda serata di ieri (ora locale) ed è tornato alla base militare Joint Base Andrews, vicino alla capitale degli Stati Uniti Washington. Lì sono saliti a bordo di un Air Force One più piccolo, un Boeing 757. Con quello è poi ripartito alla volta della Svizzera.

Arrivo di Trump attira numerosi curiosi

L’arrivo dell’aereo presidenziale ha attirato numerosi curiosi all’aeroporto zurighese. Durante il WEF lo scalo diventa infatti un punto di riferimento speciale per gli appassionati di aerei.

Questi ultimi, che non volevano perdersi l’arrivo di Trump a Zurigo dal vivo, non sono rimasti affatto delusi. Al momento dell’atterraggio, la nebbia che ha avvolto la zona nella mattinata si era in gran parte diradata.

Anche a Davos, numerosi curiosi hanno assistito all’arrivo dell’elicottero di Trump, protetto da forze di sicurezza pesantemente armate.

Prima del WEF, il responsabile della sicurezza Walter Schlegel aveva parlato di un nuovo record in termini di partecipazione di personalità di spicco. Quest’anno a Davos sono presenti in totale 123 persone che beneficiano di uno status di protezione, un numero mai raggiunto prima.