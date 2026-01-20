WEF: il vicepresidente, “dobbiamo riconquistare la fiducia”

Keystone-SDA

Il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) si presenta alla sua 56esima edizione con una nuova guida e con l'imperativo di "riguadagnare la fiducia" del mondo.

(Keystone-ATS) A dichiararlo è il nuovo co-presidente dell’organizzazione Larry Fink, CEO del colosso finanziario americano BlackRock.

“È evidente che il mondo ha meno fiducia in noi”, ha ammesso il 73enne che per il suo lavoro alla testa del gestore patrimoniale nel 2024 ha incassato quasi 31 milioni di dollari (25 milioni di franchi al cambio odierno). La sua priorità, condivisa dal co-presidente del WEF e numero uno di Roche André Hoffmann, sarà quindi proprio quella di riconquistare questa credibilità, intaccata dalle pesanti accuse di corruzione che hanno coinvolto il fondatore storico Klaus Schwab, costretto alle dimissioni la scorsa estate.

Il nuovo corso punta su una maggiore trasparenza e un impegno concreto verso le voci non rappresentate all’interno del forum, ha assicurato il dirigente. L’obiettivo è rinnovare il ruolo dell’organizzazione come piattaforma di dialogo globale, dopo una fase di forte crisi reputazionale.