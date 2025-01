WEF: Ignazio Cassis ha incontrato Maros Sefcovic a Davos

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha incontrato oggi il Commissario europeo Maros Sefcovic a margine del Forum economico mondiale (WEF) in pieno svolgimento a Davos (GR). Sul tavolo delle discussioni, presso la House of Switzerland, i negoziati tra Berna e l'UE.

(Keystone-ATS) A “Casa svizzera” il colloquio si è svolto sulla falsariga di quanto espresso ieri dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha dichiarato il politico slovacco ai microfoni di Keystone-ATS, poco dopo l’incontro.

“L’Unione Europea (UE) si sta preparando ad affrontare le sfide globali nel settore del commercio”, ha poi aggiunto il vicepresidente della Commissione europea, che oltre ad essere responsabile di commercio e sicurezza economica a Bruxelles, è incaricato delle relazioni e dei negoziati con la Svizzera.

A proposito dei bilaterali III, siglati a livello materiale lo scorso dicembre, Sefcovic si è limitato a ribadire che “il processo è in corso”. Gli Stati membri dell’UE “saranno informati della finalizzazione degli accordi e dovranno poi approvarli”, ha aggiunto.

A Berna si sta lavorando al messaggio da trasmettere al Parlamento. In merito alle prossime tappe del pesante dossier, ieri la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha illustrato a von der Leyen l’iter politico vigente in Svizzera, in particolare la procedura di consultazione e il lavoro che spetta ora alle due Camere federali.