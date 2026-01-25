WEF: Hoffmann vuole Klaus Schwab di nuovo a Davos nel 2027

Keystone-SDA

Il co-presidente del Forum economico mondiale (WEF) André Hoffmann auspica di poter riaccogliere il fondatore Klaus Schwab a Davos, già dall’anno prossimo. Non come organizzatore, bensì come partecipante.

(Keystone-ATS) “Il processo di successione non deve naturalmente essere annullato”, ha dichiarato Hoffmann in un’intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag. Potrebbe darsi che Schwab non sia interessato a un ruolo del genere. “Ma sarebbe una persona di grandissima rilevanza, perché ha influenzato in modo decisivo la storia del WEF”. In ogni caso, Schwab riceverà un invito, ha aggiunto Hoffmann.

Interpellato su quanto a quanto a lungo guiderà il WEF insieme a Larry Fink, il co-fondatore del forum ha affermato che la questione è del tutto aperta. “Potete però dare per scontato che anche l’anno prossimo Larry e io guideremo nuovamente l’Annual Meeting nel ruolo di co-presidenti”, ha affermato Hoffmann.

Nessuna richiesta a Lagarde

E alla fine del 2027 consegnerà il testimone a Christine Lagarde, l’attuale presidente della Banca centrale europea? Alla domanda della NZZ am Sonntag l’attuale co-presidente ha risposto: “Al momento non c’è né una richiesta ufficiale né una informale da parte del WEF nei suoi confronti”.

Klaus Schwab aveva dichiarato alcuni mesi fa in un’intervista di aver previsto Lagarde alla sua successione. Tuttavia, in seno al consiglio di fondazione non se ne è mai discusso in questi termini, ha detto Hoffmann.

Al WEF 2027 si impegnerà affinché i temi ambientali siano ancora più al centro dell’attenzione, ha dichiarato il co-presidente. “Inoltre auspicherei di avere più partecipanti dall’Africa. Quando parliamo della prossima generazione, l’Africa diventa sempre più importante”.