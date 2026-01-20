WEF: degenerata la protesta di Zurigo, tre poliziotti feriti

Keystone-SDA

Gli scontri registrati ieri sera alla fine della manifestazione anti Trump a Zurigo hanno causato tre feriti tra le forze dell'ordine. Diverse migliaia di persone hanno partecipato all'evento organizzato in occasione dell'avvio del Forum economico mondiale (WEF).

(Keystone-ATS) Lo indica su richiesta di Keystone-ATS la polizia comunale di Zurigo, aggiungendo di aver effettuato un arresto. Non è però ancora chiaro se la persona fermata verrà segnalata o meno alla procura.

Un poliziotto è stato raggiunto a una gamba da un sasso, un secondo è stato colpito sempre agli arti inferiori da un oggetto pirotecnico e un terzo è caduto a causa di una barricata eretta dai dimostranti presso l’incrocio Stauffacher. Infine un quarto agente è stato colpito in testa da un sasso, ma è rimasto illeso grazie al casco.

Inoltre sono stati disegnati graffiti lungo il percorso del corteo, vernice è stata lanciata sulle facciate e vetrine sono state rotte, ha comunicato la polizia zurighese. L’ammontare dei danni non è ancora noto, ma le forze dell’ordine hanno indicato di non aver notizia di ferimenti tra i manifestanti.

A fine corteo, membri dei “black bloc” e altri manifestanti hanno continuano il percorso, questa volta in maniera non autorizzata, nelle zone della Militärstrasse e della Kasernenstrasse. Dopo aver inizialmente tollerato lo sbarramento di una strada, la polizia ha disperso i manifestanti con l’uso di cannoni ad acqua, attorno alle 21:30.

I partecipanti alla protesta se la sono allora presa con le forze dell’ordine, lanciando pietre e fuochi d’artificio, provocando la risposta degli agenti con lacrimogeni e proiettili di gomma, si legge nella nota. Attorno alle 23:00 è tornata la calma.

La polizia ha sottolineato che al momento non si hanno notizie di feriti. L’evento era stato organizzato dal Movimento per il Socialismo, per protestare contro la presenza del presidente statunitense Donald Trump al WEF di Davos.