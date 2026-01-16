WEF: capi economisti preoccupati da andamento economia mondiale

Keystone-SDA

Secondo un sondaggio condotto dal Forum economico mondiale (WEF), i capi economisti del settore pubblico e privato restano preoccupati per lo stato dell'economia mondiale. Tuttavia, rispetto all'ultima rilevazione, in autunno, le aspettative sono migliorate

(Keystone-ATS) Il 53% dei capi economisti interpellati si aspetta ancora un rallentamento dell’economia globale, ha comunicato oggi il WEF. La quota dei “pessimisti” è tuttavia inferiore a quella del precedente sondaggio dell’autunno 2025 che era del 72%. Nel frattempo, il 28% prevede condizioni invariate e il 19% un’economia globale più forte.

Tra le principali preoccupazioni dei capi economisti figurano le valutazioni fortemente aumentate, in particolare delle aziende legate all’intelligenza artificiale (IA). A ciò si aggiungono il significativo incremento del debito pubblico a livello globale e l’elevata incertezza geopolitica. Il sondaggio è stato condotto tra metà novembre e inizio dicembre 2025.