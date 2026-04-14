Watches and Wonders: apre edizione 2026, 65 gli espositori

Keystone-SDA

Al via oggi a Ginevra il salone dell'orologeria Watches and Wonders: al centro Palexpo le porte si aprono da subito alla stampa e ai professionisti del settore e da sabato al pubblico.

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(Keystone-ATS) Per una settimana non meno di 65 espositori esibiranno il loro modelli di ultima generazione. È il momento delle innovazioni tecnologiche più affascinanti, pensate per far dimenticare un contesto mondiale instabile e poco favorevole ai consumi.

Con quasi 60’000 visitatori attesi, tra cui 1700 giornalisti e oltre 6000 rivenditori, l’evento si presenta come una vera e propria vetrina per l’industria orologiera globale, indicano gli organizzatori.

“Al salone Watches and Wonders non si affrontano argomenti scottanti, e questo è comprensibile perché lì si dà spazio al sogno. Si promuovono prodotti artigianali provenienti da un intero settore”, spiega all’agenzia AWP Oliver Müller, esperto del mondo dell’orologeria.

L’evento di fama internazionale si è dato i mezzi per stupire il pubblico puntando soprattutto sulla creatività per l’edizione 2026. Intende inoltre trasmettere il savoir-faire orologiero attraverso workshop, conferenze e dimostrazioni di artigiani che dovrebbero trasformare Ginevra in “un vero e proprio teatro orologiero a cielo aperto”, viene sottolineato.