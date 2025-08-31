La televisione svizzera per l’Italia

Wafa, spari Idf su tende degli sfollati a Gaza, morto un bimbo

Keystone-SDA

Un bambino palestinese è rimasto ucciso e diversi altri sono stati feriti, alcuni in modo grave, dopo che l'esercito israeliano (Idf) ha aperto il fuoco sulle tende degli sfollati vicino alla città di al-Qarara, a nord di Khan Younis.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa. Fonti mediche hanno riferito anche che diversi palestinesi sono stati uccisi e altri feriti mentre i soldati prendevano di mira i civili in attesa di aiuti nella zona di al-Teena, a sud di Khan Younis.

Nel frattempo, l’artiglieria israeliana, scrive sempre la Wafa, continua a bombardare diverse aree nel nord di Gaza.

