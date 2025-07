Wael Shawky direttore artistico prima edizione di Art Basel Qatar

Keystone-SDA

La nuova succursale di Art Basel in Qatar, la cui prima edizione si terrà dal 5 al 7 febbraio 2026 a Doha, ha nominato direttore artistico dell'evento l'egiziano Wael Shawky. Lo ha comunicato oggi la fiera.

2 minuti

(Keystone-ATS) Shawky, classe 1971, è un artista noto per la sua opera in ambito cinematografico, nella performance e nello storytelling ed è attivo proprio a Doha. Lo scorso anno ha rappresentato l’Egitto alla Biennale d’arte di Venezia con l’opera video “Drama 1882”, si legge in una nota odierna di Art Basel.

Art Basel Qatar dovrebbe discostarsi dal consueto concetto di fiera con stand e offrire una piattaforma aperta incentrata su un tema centrale in diverse sedi. Si svolgerà in particolare nel forum culturale M7 e nel Doha Design District, nonché in luoghi pubblici selezionati nel centro della città, prosegue la nota.

“È un privilegio lavorare con Art Basel a questo nuovo formato rivoluzionario”, ha dichiarato Shawky, citato nella nota. Art Basel Qatar si aspetta che l’artista apporti la sua “rara combinazione di precisione intellettuale, immaginazione visiva e conoscenza regionale”.

Nel Gran Consiglio basilese, l’espansione di Art Basel in Qatar annunciata a maggio aveva suscitato critiche a causa della situazione dei diritti umani nel Paese. Il Cantone di Basilea Città detiene il 37,52% delle azioni del gruppo MCH, organizzatore della fiera, ed è rappresentato con due seggi nel consiglio di amministrazione.

Fondata nel 1970 da tre mercanti d’arte, tra cui Ernst Beyeler, la fiera d’arte contemporanea Art Basel riunisce per diversi giorni galleristi, collezionisti e artisti affermati o emergenti da tutto il mondo. La manifestazione si tiene già a Basilea, Miami, Hong Kong e Parigi.