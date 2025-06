Vucic annuncia la vittoria del suo Sns nel voto locale

Keystone-SDA

Il presidente Aleksandar Vucic ha rivendicato la vittoria del suo Partito del progresso serbo (Sns ,conservatore) nelle elezioni locali svoltesi oggi a Zajecar (est) e Kosjeric (ovest).

1 minuto

(Keystone-ATS) Parlando in tarda serata dalla sede dell’Sns a Belgrado, Vucic ha detto che il successo è stato molto netto a Zajecar, dove a suo dire l’Sns avrebbe ottenuto il 48,05%, rispetto al 34,74% andato alla lista elettorale giunta seconda, e al 7,72% ottenuto dalla formazione piazzatasi terza. Meno vistosa, ha aggiunto, la vittoria dell’Sns a Kosjeric, per il quale Comune tuttavia non ha fornito dati numerici.

Dopo la chiusura dei seggi alle 20, gruppi di studenti in agitazione e sostenitori dell’opposizione si sono riuniti sia a Zajecar che a Kosjeric, scandendo slogan contro il presidente il governo e l’Sns, e “vittoria, vittoria”. In corteo hanno raggiunto le sedi municipali, attendendo i risultati della commissione elettorale. Analogo raduno di contestatori è stato attuato in tarda serata davanti alla presidenza a Belgrado, che è presidiata da un massiccio schieramento di poliziotti in assetto antisommossa.

Il voto locale a Zajecar e Kosjeric è stata la prima consultazione elettorale, seppur molto parziale e limitata, dall’inizio del movimento di protesta degli studenti lo scorso novembre, ed era per questo molto attesa in Serbia per vedere l’impatto eventuale di tale crisi sociale sul partito di maggioranza Sns.