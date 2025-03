VS: Verdi perdenti nell’elezione al Gran Consiglio

Keystone-SDA

Quattro anni dopo essere stati i grandi vincitori delle elezioni del Gran Consiglio vallesano, con un guadagno di cinque seggi, i Verdi si ritrovano oggi fra i perdenti. Gli ecologisti hanno perso cinque seggi a favore dell'UDC (+4) e del Centro (+2).

(Keystone-ATS) Gli ecologisti hanno perso due seggi nel distretto di Sion e uno ciascuno a Briga, Monthey e Sierre. Con la mancata rielezione della candidata al Consiglio di Stato 2021, Brigitte Wolf, il partito non ha più alcun membro eletto nell’Alto Vallese.

La sconfitta degli ecologisti contrasta con il successo di due partiti. In primo luogo, l’UDC ha ottenuto un rappresentante nei distretti di Martigny, Sion, Sierre e Visp. Il Centro, in declino dal 2001, ha recuperato parte della sua forza conquistando un seggio in più nei distretti di Briga, Monthey e Sion, mentre ha perso un seggio a Visp.

Il PS ha guadagnato un seggio a Monthey e ne ha perso uno a Martigny. Il PLR è rimasto stabile. Il Centro social-liberale dell’Alto Vallese ha perso un seggio mentre Entremont Autrement ha mantenuto il suo deputato.

Per la legislatura 2025-2029, il Gran Consiglio vallesano sarà quindi composto da 42 membri eletti dal Centro, 27 PLR, 26 UDC, 19 PS, 8 Verts, 7 del Centro social-liberale e un membro di Entremont Autrement.