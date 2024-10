VS: un’esposizione permanente dedicata a Banksy a Saxon

(Keystone-ATS) “The World of Banksy”, un’esposizione permanente dedicata all’artista di strada britannico Banksy apre le porte domani al Casinò di Saxon, in Vallese. Vi verranno presentate più di 140 copie di opere.

Questa mostra immersiva esiste già in forme simili a Parigi, Bruxelles, Barcellona, Cracovia e New York. Quella di Saxon, è la “seconda più grande dopo quella di New York”, precisa Hazis Vardar, all’origine del progetto di questa esposizione in tutto il mondo. L’artista non è implicato nella sua elaborazione.

“La maggior parte delle opere dell’artista sono scomparse. Non rimangono che delle foto. In ‘The World of Banksy’, le ricostituisco con molta fedeltà, reinserendole nel loro contesto di creazione”, aggiunge Vardar.

In questo modo “si riesce a capire in quali situazioni di crisi sono state create”, rileva Vardar che dice di avere “a cuore di evidenziare le opere dell’artista e del suo impegno politico”.

Le mostre dedicate a Banksy si moltiplicano in questi anni, a Locarno è da poco terminata l’esposizione temporanea “Banksy Underground”. Tuttavia l’identità dell’artista britannico rimane un mistero. Alcuni pretendono che sia Jamie Hewlett, leader dei Gorillaz. Altri affermano che è Robert Del Naja, uno dei cantanti dei Massive Attack, che però ha negato. Una terza pista evoca il graffitaro Robin Gunningham. Tutti e tre vengono da Bristol.