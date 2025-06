VS: strada fra Sierre e Vissoie riaperta al traffico

Keystone-SDA

La strada tra Sierre (VS) e Vissoie (VS), nella Val d'Anniviers, chiusa al traffico ieri in seguito a una frana, è stata riaperta stamani poco prima delle 06.00. Lo ha indicato la polizia vallesana.

(Keystone-ATS) Gli operai hanno proceduto a liberare la carreggiata dai detriti. Lo scoscendimento era stato causato dal maltempo che aveva interessato ieri la zona.