VS: stambecchi su diga di Salanfe, attirati dal salnitro

Keystone-SDA

Spettacolo inusuale e raro oggi presso la diga di Salanfe, situata in territorio di Salvan, in Vallese: una sessantina di stambecchi, attirati dal deposito di sali minerali di cui sono ghiotti, hanno scalato le ripide pareti dello sbarramento alto più di 50 metri.

(Keystone-ATS) La diga di Salanfe ha una pendenza del 75%, ma gli stambecchi della zona sembrano sfidare la legge di gravità senza sforzo. “I loro zoccoli funzionano un po’ come una ventosa”, ha spiegato a un giornalista di Keystone-ATS Fabienne Marclay, custode del ristorante Salanfe.

“È un evento che si verifica spesso in maggio o giugno o alla fine della stagione, ma bisogna alzarsi presto per assistere a questo momento”, continua Marclay: “Bisogna anche essere discreti e avere un po’ di fortuna, perché gli escursionisti che arrivano da Van d’en Haut potrebbero spaventare gli animali e farli scappare”

La presenza di questi animali sulla diga non è casuale: “Gli stambecchi hanno bisogno di sali minerali, che non trovano nel loro cibo, soprattutto in inverno, e poiché abbiamo una diga che trasuda salnitro, che contiene questi sali minerali, la leccano per fortificarsi in vista dell’estate”, spiega Marclay.