VS: smantellata importante rete traffico droga a Sierre

Keystone-SDA

La polizia cantonale vallesana ha smantellato una rete di traffico di droga che ha riversato oltre mezza tonnellata di hashish e due chili di cocaina - in tre anni - nella regione di Sierre. Una trentina di persone, fra le quali minori, sono state fermate.

(Keystone-ATS) “Le quantità, inedite in Vallese per tali prodotti, hanno generato un fatturato alla vendita per strada di oltre quattro milioni di franchi per l’hashish e di più di 175’000 franchi per la cocaina”, hanno fatto sapere il Ministero pubblico cantonale e la polizia in un comunicato.

Secondo l’inchiesta, avviata nella primavera del 2023, la rete si riforniva essenzialmente nella Svizzera romanda. Era organizzata con una struttura piramidale e impiegava anche minori come “fattorini, rivenditori o vedette”.

Violenza inedita

L’inchiesta ha mostrato un aumento degli atti di violenza legati all’attività della rete, ad esempio per il recupero dei debiti, aggiungono le autorità. “Il livello della violenza è inedita e ha fatto temere l’inizio di atti che si registrano da anni in certe banlieue francesi”, viene sottolineato nella nota.

Un presunto autore si trova in detenzione, mentre altri sono sottoposti a misure sostitutive del carcere preventivo. Gli imputati rischiano diversi anni di prigione e, nel caso degli stranieri, un’espulsione dal territorio svizzero.