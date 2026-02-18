VS: situazione collegamenti migliora lentamente

Keystone-SDA

Fortemente perturbati in questi giorni, i collegamenti stradali e ferroviari in Vallese stanno piano piano tornando alla normalità, anche se su vari tratti permangono i disagi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo la slavina di due giorni fa, dalle 08.30 di stamattina sono state ad esempio riaperte le strade di accesso alla stazione di carico per autoveicoli di Goppenstein, da dove parte il servizio navetta del Lötschberg in direzione di Kandersteg (BE).

Lo ha comunicato la BLS. Lunedì intorno alle 07.00, un regionale della stessa compagnia era deragliato fra Goppenstein e Hohtenn, a valle rispetto alla stazione di carico, a seguito di una valanga caduta sui binari poco prima del suo passaggio. Cinque persone erano rimaste ferite e una di esse era stata trasportata in ospedale.

Bisognerà invece avere più pazienza per la tratta ferroviaria fra Goppenstein e Briga: i treni rischiano di non poter circolare fino a lunedì mattina, ha fatto sapere oggi la BLS a Keystone-ATS. In un primo momento, si era parlato di una possibile ripresa del servizio sabato.

Tuttavia, i lavori di sgombero e di rimozione del convoglio coinvolto nell’incidente di due giorni fa non hanno ancora potuto essere effettuati, data l’impossibilità di intervenire nella zona. Il tutto verrà rivalutato domani. Al posto dei treni sono stati istituiti degli autobus sostitutivi.

Miglioramenti a Zermatt e Orsières

La situazione è migliorata anche per quel che concerne Zermatt: la linea ferroviaria che conduce alla meta turistica è stata riaperta stamattina verso le 08.00, dopo che ieri una colata di neve aveva invaso i binari. La strada che sale da Täsch rimane invece chiusa.

Buone notizie pure per la cinquantina di abitanti sul territorio del comune di Orsières, costretti a lasciare le proprie abitazioni lunedì a seguito di un ordine di evacuazione diramato precauzionalmente a causa delle intemperie e dei forti venti. Il provvedimento è stato infatti revocato, hanno indicato nel primo pomeriggio odierno le autorità. Le zone del Plateau de l’A Neuvaz a La Fouly, così come le frazioni di Le Clou e Les Granges e la località di Ferret, sono di nuovo accessibili dalle 14.00.

Da diversi giorni la situazione in Vallese è critica a causa del maltempo e del rischio slavine, anche se ora l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe ha abbassato il pericolo dal grado massimo di 5 a 4.