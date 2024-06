VS: situazione “estrema”, Rodano rompe argini

(Keystone-ATS) Il maltempo delle ultime ore non ha causato devastazione solo in Vallemaggia. Particolarmente colpito anche il Vallese, dove a seguito dei forti temporali iniziati nel pomeriggio di ieri il Rodano e numerosi affluenti hanno rotto gli argini in diverse località.

Il livello massimo della piena del Rodano è stato raggiunto nell’Alto Vallese ieri sera, ha comunicato lo Stato maggiore di condotta, per poi raggiungere il Basso Vallese. Contattato da Keystone-ATS, Raphaël Mayoraz, capo del Servizio cantonale per i pericoli naturali, ha parlato di “situazione estrema”.

Si sono verificate inondazioni tra Raron e Gampel e tra Chippis e Sierre. Le persone hanno dovuto lasciare le proprie case a Goms, Täsch, Chippis e Sion. Secondo le autorità, diverse centinaia di residenti sono stati portati in salvo.

A9 inondata

Per quanto riguarda la circolazione, la A9 è inagibile fra Sion e Sierre perché inondata. Anche numerose altre strade del cantone, come fra Täsch e Zermatt, sono impraticabili, compreso l’asse del Sempione.

Il maltempo ha causato disagi anche al traffico ferroviario: sulla linea Losanna-Briga è stato interrotto questa mattina presto tra Riddes e Ardon, secondo quanto riportato dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) su X. Pure il collegamento tra Visp e Andermatt (UR) è interrotto, secondo la Matterhorn Gotthard Bahn.

13’000 fulmini

A partire dalle 21.00 di ieri, le celle temporalesche hanno investito la zona di Ginevra e si sono spostate più a est, verso il Vallese e infine verso il Ticino. I temporali hanno prodotto un numero insolitamente elevato di fulmini: Meteonews ne ha registrati un totale di circa 13’000 in tutta Svizzera, la maggior parte dei quali prima della mezzanotte. Inoltre, si sono verificate violente raffiche di vento: sul Corvatsch (GR) e sul Gornergrat (VS) hanno raggiunto una velocità rispettivamente di 123 e 122 km/h.

Sull’emergenza si è già espressa la presidente della Confederazione Viola Amherd. Sul social X, la vallesana ha rivolto un pensiero a tutte le persone colpite, invitando la popolazione a prestare attenzione e a seguire le istruzioni delle autorità.