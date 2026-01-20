VS: sci-escursionista travolto da valanga muore in ospedale

Keystone-SDA

Un 53enne irlandese è deceduto questa notte dopo essere stato travolto da una valanga lo scorso 13 gennaio, mentre praticava sci fuoripista sopra Ovronnaz (VS). Lo indica oggi la polizia cantonale vallesana in una nota.

(Keystone-ATS) Poco dopo le 12.30 di martedì scorso – si legge nel comunicato – una valanga ha travolto un membro di un gruppo di tre sci-escursionisti intenti a discendere il versante est del Six Noir dal settore “Trou de Bougnonne”, a una quota di circa 2360 metri.

I due accompagnatori hanno immediatamente chiamato i soccorsi e trovato il compagno sepolto, grazie ai Rilevatori Vittime Valanga (DVA) in loro possesso. Un elicottero di Air-Glaciers ha trasportato l’uomo all’Ospedale di Sion dopo che questo era stato estratto dalla massa nevosa e rianimato sul posto.

Tuttavia nella notte tra ieri e oggi il malcapitato è deceduto a causa delle ferite riportate. Il ministero pubblico del Basso Vallese ha aperto un’inchiesta.