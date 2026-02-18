VS: riprende servizio navetta del Lötschberg

Keystone-SDA

Interrotto lunedì a causa di una valanga che aveva fatto deragliare un treno regionale in territorio vallesano, il servizio navetta per autoveicoli del Lötschberg fra Kandersteg (BE) e Goppenstein (VS) è ripreso stamattina.

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato la compagnia ferroviaria BLS, precisando che alle 08.30 sono state riaperte le strade di accesso da Gampel-Steg e Wiler.

Bisognerà invece avere più pazienza per i treni fra Goppenstein e Briga (VS), che non circoleranno almeno fino a sabato mattina. Al loro posto è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.

Lunedì intorno alle 07.00, un regionale della BLS era deragliato sulla linea fra Goppenstein e Hohtenn, a valle rispetto alla stazione di carico, a seguito di una valanga caduta sui binari poco prima del suo passaggio. Cinque persone erano rimaste ferite e una di esse era stata trasportata in ospedale.

Da diversi giorni la situazione in Vallese è critica a causa del maltempo e del rischio slavine, anche se ora l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe ha abbassato il pericolo dal grado massimo di 5 a 4.