La televisione svizzera per l’Italia

VS: primo colpo di piccone per la nuova Blatten

Keystone-SDA

Meno di quattro mesi dopo la devastante frana che ha colpito Blatten (VS), oggi è stato dato il primo colpo di piccone per la costruzione del nuovo villaggio. Il simbolico gesto è stato effettuato vicino alle rovine di quello che era il municipio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Una Blatten senza Lötschental o una Lötschental senza Blatten non è un’opzione”, ha detto il sindaco Matthias Bellwald in occasione della cerimonia.

Una settimana dopo l’approvazione del credito per il villaggio disastrato da parte del Gran consiglio vallesano, il sindaco ha sottolineato l’importanza della ricostruzione attraverso il progetto “Blatten 2030”, che garantirà un futuro alla regione colpita dalla imponente colata detritica.

La futura mappa dei pericoli permetterà di definire le zone in cui sarà possibile ricostruire.

I primi ritorni dal 2028

Se i villaggi rimasti intatti (Eisten e Weissenried) accoglieranno diverse abitazioni, le autorità di Blatten vogliono procedere anche a ricostruzioni lì dove si trovavano alcuni luoghi simbolo. Dovrebbero ad esempio sorgere una chiesa e una piazza del paese, oltre a diverse case.

“L’obiettivo, è che i primi abitanti possano fare il loro ritorno a fine 2028, seguiti dalla maggioranza nel 2029”, ha proseguito Bellwald. “Il lago che si è creato, prima o poi sparirà” e la zona diventerà sempre più sicura.

“Questo colpo di piccone è un simbolo per gli abitanti di Blatten che non se ne vogliono andare, che non vogliono abbandonare le proprie montagne”, ha sottolineato il sindaco. “È importante mostrare loro che abbiamo un progetto per la ricostruzione e una visione”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR